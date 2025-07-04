نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يقترب من ضم نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى صفوف نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة قد تعيد له بريق المشاركة الأساسية قبل انطلاق مونديال 2026.

أسينسيو يقترب من ميلان

وبحسب ما أورده موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إدارة ميلان فتحت قنوات تواصل أولية مع مسؤولي باريس سان جيرمان، لبحث إمكانية ضم أسينسيو هذا الصيف، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الباريسي لويس إنريكي.

وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، يبحث عن فرصة جديدة تضمن له المشاركة بانتظام في المباريات، من أجل تعزيز حظوظه في التواجد ضمن قائمة منتخب إسبانيا التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وأشار المصدر إلى أن أسينسيو قد يكون من الأسماء التي يضعها المدرب الجديد لـ ميلان، ماسيميليانو أليجري، ضمن خططه للموسم المقبل، لا سيما في ظل حاجة "الروسونيري" إلى تدعيمات هجومية تتمتع بخبرة أوروبية كبيرة.

من جهتها، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هناك مفاوضات أولية بالفعل بين الطرفين، مع ترقب لمزيد من التفاصيل حول صيغة الصفقة، سواء كانت على سبيل الإعارة أو انتقال نهائي.

يُذكر أن أسينسيو انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد في صيف 2023، لكنه لم يحظَ بمشاركة منتظمة، ما دفعه لإعادة تقييم مستقبله الكروي في الفترة الحالية.