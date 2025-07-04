نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الهلال أمام فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي اليوم الجمعة الموافق الرابع من يوليو الجاري في لقاء قوي وحاسم بينهم بملعب كامبنج وورلد ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال وفلومينينسي مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

غيابات الهلال أمام فلومينينسي

ويغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي كل من حسان تمبكتي لإصابته بالركبة وقد يشارك بنصف النهائي عند التأهل والكسندر ميتروفيتش الذي أصيب قبل بدء المونديال وسالم الدوسري يعاني إصابة بالعضلة الخلفية ويحتاج 4-6 أسابيع للعودة وكذلك عبدالله الحمدان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد mbc masr

القمر: نايل سات

التردد: 11219

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.