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أحمد جودة - القاهرة - خيّم الحزن على الوسط الرياضي الإنجليزي والعالمي، بعد وفاة ديوجو جوتا نجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول، في حادث مروع، حيث تصدّر اللاعب الراحل عناوين الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، والتي نعت رحيله بكلمات مؤثرة ومؤلمة.

"لن تسير وحدك أبدًا".. عناوين الصحف البريطانية تنعى ديوجو جوتا

وجاءت أبرز عناوين الصحف على النحو التالي:

"اسمه ديوجو، كان محبوبنا" – ديلي ميل.

"لن تسير وحدك أبدًا" – ديلي ستار.

"كرة القدم في حداد على جوتا" – ديلي إكسبريس.

"كان نجمًا حقيقيًا متواضعًا" – ديلي تلجراف.

جوتا، الذي كان يُعتبر من أبرز نجوم ليفربول والمنتخب البرتغالي، توفي عن عمر يناهز 28 عامًا، إثر حادث سيارة مأساوي في إسبانيا، أودى بحياته هو وشقيقه أندريه سيلفا. الحادث وقع بعد انفجار إطار سيارتهما خلال رحلة برية، مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعالها.

وتحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات عزاء افتراضية، حيث عبّر زملاؤه في ليفربول ومشجعو النادي عن حزنهم الشديد، كما تجمّع العشرات أمام ملعب "أنفيلد" لوضع الزهور والشموع تكريمًا لذكراه.

من جانبها، أصدرت إدارة نادي ليفربول بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن بالغ الحزن لفقدان أحد أبنائها، مؤكدة أن النادي سيتخذ كل ما يلزم لدعم عائلة اللاعب في هذا الظرف الأليم.