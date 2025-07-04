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أحمد جودة - القاهرة - يترقّب نادي الزمالك وصول اللاعب الفلسطيني آدم كايد، المحترف في صفوف نادي بريدا الهولندي، يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

آدم كايد يصل القاهرة الأحد.. والكشف الطبي يحدد مصيره مع الزمالك

ومن المقرر أن يخضع كايد للكشف الطبي فور وصوله إلى القاهرة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة حال اجتيازه الفحوصات بنجاح.

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن اللاعب سيتقاضى راتبًا سنويًا قدره 300 ألف دولار في الموسم الأول، مع زيادة سنوية بقيمة 50 ألف دولار في المواسم التالية.

ويأتي التعاقد مع آدم كايد في إطار خطة الزمالك لتدعيم صفوفه بعناصر شابة ومميزة استعدادًا للموسم الجديد، خاصة في ظل المشاركة المرتقبة ببطولة كأس العالم للأندية.