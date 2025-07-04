نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نيكو ويليامز يجدد عقده مع أتلتيك بيلباو حتى 2035 ويغلق الباب أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، اليوم، تجديد عقد جناحه الدولي الشاب نيكو ويليامز، بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2035، منهيًا بذلك الجدل حول مستقبله واهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

نيكو ويليامز يجدد عقده مع أتلتيك بيلباو حتى 2035

وكان نيكو ويليامز هدفًا بارزًا لإدارة برشلونة في الفترة الماضية، حيث سعت لضمه لدعم خط الهجوم، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب مطالب وكيل اللاعب، الذي اشترط وجود ضمانات رسمية لتسجيل اللاعب في قائمة الفريق، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وتزايدت شكوك نيكو ووكيله، بعد أن شهد برشلونة صعوبات سابقة في تسجيل لاعبين جدد، مثل ب أو فيكتور وداني أولمو، وهو ما دفع اللاعب للتراجع عن فكرة الانتقال رغم الترحيب الرياضي بالمشروع.

وقطع نادي أتلتيك بيلباو الشك باليقين، بإعلانه الرسمي عن تجديد عقد نيكو ويليامز حتى عام 2035، في خطوة تعكس تمسك النادي الباسكي بموهبته الواعدة، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية كبرى.

ويُعد نيكو ويليامز، البالغ من العمر 21 عامًا، أحد أبرز نجوم منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 الأخيرة، ويُنظر إليه كعنصر أساسي في مستقبل الكرة الإسبانية، لما يملكه من مهارات فردية وسرعة كبيرة وقدرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي الأخير.