نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. موقف عبد الرزاق حمد الله من تشكيل الهلال أمام فلومينينسي في ربع نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، المنضم حديثًا إلى صفوف الهلال السعودي، من المشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

موقف عبد الرزاق حمد الله من تشكيل الهلال أمام فلومينينسي

وكان نادي الهلال قد أعلن تعاقده مع حمد الله على سبيل الإعارة المؤقتة، يوم الأربعاء الماضي، وذلك لتعويض غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي تأكدت عدم مشاركته في بقية مباريات البطولة بداعي الإصابة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد استقر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، على الإبقاء على البرازيلي ماركوس ليوناردو في التشكيل الأساسي للمباراة، على أن يحتفظ بحمد الله كورقة رابحة يمكن الاستعانة بها خلال مجريات اللقاء، إذا دعت الحاجة.

وأكد التقرير أن عبد الرزاق حمد الله أظهر مستوى بدنيًا وفنيًا مميزًا خلال الحصص التدريبية الأخيرة، ما قد يفتح له باب المشاركة في الشوط الثاني أمام فلومينينسي.

ومن المنتظر أن يرتدي النجم المغربي القميص رقم 10 مع الهلال خلال البطولة، ليُسجل بذلك تجربته الرابعة داخل الملاعب السعودية، بعد أن سبق له الدفاع عن ألوان أندية النصر، اتحاد جدة، والشباب.

ويأمل الجهاز الفني للهلال في الاستفادة من خبرة حمد الله التهديفية، خاصة في ظل المنافسة القوية بالمونديال، ورغبة الفريق في مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي في دور الـ16.