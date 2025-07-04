مدرب فلومينينسي يتوعّد الهلال: نملك القدرة على إقصائه رغم صعوبة المهمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ريناتو جاوتشو، المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي، عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تجاوز عقبة الهلال السعودي، في المواجهة المرتقبة مساء اليوم الجمعة، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مدرب فلومينينسي يتوعّد الهلال في كأس العالم للأندية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عشية المباراة، قال جاوتشو: "قمنا بتحليل شامل لأداء الهلال في البطولة، وبالأخص مباراته أمام مانشستر سيتي، حيث قدم مستوى رائعًا ونجح في استغلال الهجمات المرتدة بفضل السرعات العالية التي يمتلكها لاعبوه".

وأضاف: "وضعنا استراتيجية واضحة لمواجهة الهلال، وأتوقع أن تمتد المباراة إلى أشواط إضافية أو حتى ركلات ترجيح، لكننا عازمون على تحقيق الفوز مهما كلف الأمر".

ورغم إشادته بقوة المنافس، أكد جاوتشو أن المواجهة ستكون متكافئة: "الهلال فريق كبير ويستحق الوصول إلى هذا الدور، ويمتلك إمكانات مالية ضخمة، لكن الحظوظ تبقى متساوية في الميدان. نكن لهم الاحترام، وخاصة لمدربهم سيموني إنزاجي، الذي قدّم عملًا رائعًا سابقًا في إيطاليا وواصل تميزه في البطولة الحالية".

وأشار مدرب فلومينينسي إلى أن نقطة قوة الهلال تكمن في استغلال المساحات: "لن نمنح الهلال أي فرصة لبناء هجماته، لأنهم يجيدون معاقبة الأخطاء بسرعة بالغة. أبلغت لاعبي فريقي بضرورة التركيز الكامل وعدم السماح لهم بالحصول على أي فرصة حتى لو كانت لمدة 10 ثوانٍ فقط".

وفي سؤال حول المرشحين للفوز بالبطولة، قلّل جاوتشو من تأثير الأسماء الكبيرة مثل باريس سان جيرمان، قائلًا: "كرة القدم لا تعترف بالأسماء، من يقدم الأفضل على أرض الملعب هو من سيتوّج، والحديث عن أندية أخرى لن يفيد الآن، نحن نركز فقط على مواجهة الهلال السعودي".

وخصّ المدرب البرازيلي بالذكر بعض نجوم الهلال، قائلًا: "أكثر من لفتوا نظري هما مالكوم وماركوس ليوناردو، فكلاهما لاعبان رائعان ويعرفان الكرة البرازيلية جيدًا، وقد ساهما بشكل كبير في وصول الهلال إلى هذا الدور المتقدم".