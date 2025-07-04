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أحمد جودة - القاهرة - تواصل نادي باشاك شهير التركي مع وكلاء المهاجم المصري مصطفى محمد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب ما كشفت عنه صحيفة «Fotospor» التركية.

باشاك شهير يقترب من ضم مصطفى محمد.. مفاوضات متقدمة لحسم الصفقة

وبحسب التقرير، فإن المحادثات بين الجانبين وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث تسعى إدارة باشاك شهير لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، في ظل رغبتها في تدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد مصطفى محمد من أبرز المهاجمين المصريين في السنوات الأخيرة، وسبق له خوض تجارب احترافية ناجحة في الدوري التركي مع جالطة سراي، قبل انتقاله إلى نانت الفرنسي.

الصفقة في طريقها للإغلاق، وسط ترقب من جماهير النادي التركي، وتوقعات بأن يُشكل مصطفى محمد إضافة قوية لهجوم الفريق في الموسم المقبل.