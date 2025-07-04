نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة نيكو ويليامز إلى برشلونة تدخل نفق التعقيدات.. والشرط "المرفوض" يعطّل الحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال صفقة انتقال نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، إلى صفوف برشلونة تثير الكثير من الجدل، في ظل تعقيدات مالية وإدارية تهدد بإجهاض الاتفاق، رغم تمسك الطرفين بالرغبة في إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ورغم أن إدارة برشلونة أبدت استعدادها الكامل لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمُقدّرة بـ 58 مليون يورو، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم قدرة النادي على ضمان تسجيل اللاعب رسميًا، بسبب تجاوز سقف الرواتب المحدد من رابطة الليجا، ما أثار مخاوف اللاعب ووكيله فيليكس تاينتا.

ويليامز يطالب بضمانات رسمية.. وبرشلونة يرفض

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد طلب ويليامز إدراج ضمان رسمي أو بند فسخ خاص يسمح له بمغادرة برشلونة تلقائيًا إذا فشل النادي في تسجيله قبل انطلاق الموسم. وهو الشرط الذي قوبل بالرفض القاطع من إدارة البلوغرانا، التي تعتبر أن مثل هذا البند يُقوّض هيبة النادي القانونية والمؤسسية.

يراهن برشلونة على تحسين وضعه المالي في الأيام المقبلة من خلال إتمام صفقة تأجير مقاعد كبار الشخصيات مقابل 100 مليون يورو، إلى جانب احتمالات بيع بعض اللاعبين مثل أندرياس كريستنسن، أو تعديل عقد فرينكي دي يونج لتخفيف العبء المالي، ما قد يمنح الإدارة مرونة كافية لتسجيل نيكو.

وذكرت تقارير إعلامية أن عائلة ويليامز، التي كانت تفضّل في الصيف الماضي استمرار اللاعب في بيلباو، أصبحت الآن أكثر انفتاحًا تجاه فكرة انتقاله إلى برشلونة. ومن المرتقب أن يُعقد اجتماع حاسم خلال الأيام المقبلة لحسم موقف اللاعب بشكل نهائي.

ورغم التأكيدات المتكررة من داخل برشلونة حول الثقة في إتمام الصفقة، إلا أن تقارير أخرى بدأت تتحدث عن تراجع في الثقة داخل أروقة النادي، خاصة في ظل بطء الإجراءات وتزايد الضغوط الزمنية المرتبطة بموعد تسجيل اللاعبين قبل بداية الموسم.

يُذكر أن ويليامز، البالغ من العمر 22 عامًا، يُعد من أبرز المواهب الهجومية في الليجا، ويُنظر إلى انضمامه كصفقة إستراتيجية للبارسا، إلا أن استمرار حالة الغموض قد تدفع اللاعب للتفكير مرتين قبل اتخاذ خطوة قد تُهدد استقراره المهني في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرته.