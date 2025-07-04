بديل وسام.. الأهلي يقدم عرضًا تاريخيًا لمصطفى محمد ومهاجم فلسطيني جديد

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة النادي الأهلي المصري تحركات فعلية لتدعيم الخط الهجومي للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، وسط أنباء عن احتمالية رحيله عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

الأهلي يقدم عرضًا تاريخيًا لمصطفى محمد

وضع الأهلي المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، على رأس أولوياته الهجومية، ويُجهز عرضًا تاريخيًا لضمه في حال تأكد رحيل أبوعلي. وأكد التقرير أن قيمة العرض ستكون غير مسبوقة في تاريخ صفقات النادي من أجل استعادة خدمات اللاعب المعار سابقًا من الزمالك إلى الدوري الفرنسي.

خليفة محتمل من أمريكا الجنوبية

وأضاف التقرير أن الأهلي لا يعتمد فقط على خيار مصطفى محمد، بل بدأ أيضًا مراقبة لاعب فلسطيني يحمل الجنسية الأرجنتينية يُدعى أوجستن منصور، مهاجم نادي جواراني الباراجوياني، في خطوة تهدف إلى استكشاف بدائل هجومية شابة قادرة على تعويض غياب وسام أبوعلي.

ويُعد أوجستن منصور من اللاعبين الواعدين في أمريكا الجنوبية، حيث يمتلك قدرات هجومية مميزة ولفت الأنظار بتألقه في الدوري الباراجوياني.

وتترقب إدارة الأهلي الموقف النهائي لأبوعلي، الذي عبّر عن غضبه في وقت سابق بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبله، رغم تأكيد النادي تمسكه ببقائه. وفي حال حسم رحيله، من المتوقع أن يُسرع الأهلي خطواته نحو إتمام صفقة هجومية قوية قبل انطلاق الموسم الجديد.