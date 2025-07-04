عاجل.. الأهلي وافق على رحيل وسام أبوعلي إلى الريان والمقابل المادي يحسم الصفقة (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - تداولت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باهتمام كبير خلال الأيام الماضية العديد من الأخبار حول انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلى نادي الريان القطري.

الأهلي وافق على رحيل وسام أبوعلي إلى الريان

وعلمت مصادرنا ب "دوت الخليج الرياضي" أن اللاعب بالفعل توصل لاتفاق مع إدارة النادي القطري يقضي بانتقاله بداية من الموسم المقبل بمقابل مادي يقترب من 8 مليون دولار.

كما علمنا من مصدر موثوق أن إدارة الأهلي وافقت بشكل مبدئي على رحيل اللاعب خاصة في ظل رغبته بالرحيل ولكن تجري المفاوضات حاليا على محاولة لزيادة المقابل المادي والاستفادة ماديا بشكل كبير بما يتناسب مع امكانيات اللاعب الدولي الفلسطيني.

و كان الأهلي قد أعلن في وقت سابق رفضه كل العروض المقدمة للاعب نظرا لقيمته الفنية مع الفريق ولكن محاولات ورغبة اللاعب قد تدفع مسئولو القلعة للموافقة على رحيله خاصة عقب عودة محمد شريف لصفوف الفريق بالإضافة للاستفادة من المقابل المادي من الصفقة في تعويضه بلاعب بديل على نفس المستوى الفني بما يتناسب مع احتياجات النادي في الفترة المقبلة.