نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يغادر نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الغموض يحيط بمستقبل النجم البرازيلي رودريغو غوس مع نادي ريال مدريد، حيث تشير تقارير إلى إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفي، في صفقة قد تُصنّف ضمن الأضخم لهذا الموسم.

ورغم أن وصول تشابي ألونسو لتدريب الفريق بدا وكأنه قد يمنح رودريغو دورًا أكبر داخل التشكيلة، فإن الواقع مختلف تمامًا؛ إذ لا يشعر اللاعب الشاب بأن له دورًا حاسمًا في المشروع الفني الجديد، وهو ما يفتح الباب أمام خروجه من قلعة "سانتياغو برنابيو".

ريال مدريد يستمع للعروض

حسب مصادر مقربة من الإدارة، فإن الرئيس فلورنتينو بيريز منفتح على العروض المقدمة، ويقدّر سعر بيع اللاعب ما بين 80 إلى 100 مليون يورو. ويُدرك بيريز أن هناك اهتمامًا كبيرًا بخدمات رودريغو، لا سيما من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُعد نادي آرسنال الأكثر جدية في التفاوض.

ويقال إن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا يرغب في ضم اللاعب البرازيلي لتدعيم خط الهجوم، ويضغط على إدارة "الغانرز" لإتمام الصفقة خلال الصيف الحالي.

انقسام جماهيري

في المقابل، بدأ جمهور ريال مدريد يشعر بالضيق من كثرة الإشاعات والتكهنات حول مصير اللاعب. بينما يرحّب البعض بفكرة بيعه، يرى آخرون أنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه، خصوصًا وأن عمره لا يتجاوز 24 عامًا، ما يمنحه هامشًا واسعًا للتطور والعودة إلى مستواه المعهود.

صيف ساخن بانتظار الحسم

ويُعد رودريغو من أكثر الملفات إثارة داخل أروقة "فالديبيباس"، وقد يمتد الجدل حول مستقبله حتى نهاية أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أن رودريغو شارك أساسيًا في مباراة واحدة فقط في بطولة كأس العالم للأندية، وهو أمر لافت خاصة مع غياب نجوم كبار مثل كيليان مبابي وكامافينغا بداعي الإصابة. وتزامنًا مع هذه التغييرات، يستعد الوافد الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو للانضمام إلى الفريق في أغسطس المقبل، على ما يبدو لشغل مركز الجناح الأيمن، ما قد يُبعد رودريغو أكثر عن التشكيلة الأساسية.

اللاعب ينتظر مصيره

في الوقت الراهن، يواصل رودريغو تدريباته تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو منتظرًا فرصة جديدة لإثبات نفسه. مصادر مقربة من اللاعب أكدت أنه يمر بمرحلة صعبة نفسيًا وفنيًا، لكنه يأمل أن تتغير الأمور لصالحه قريبًا.

