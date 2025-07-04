سيجاور دياز.. ريال مدريد يتقرب من التعاقد مع لاعب مغربي جديد

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من إتمام صفقة جديدة، تتمثل في ضم أحد المواهب المغربية الشابة لتدعيم صفوف فريق الرديف، استعدادًا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ريال مدريد يقترب من التعاقد مع المغربي رشاد فيتال

وفي هذا السياق، كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المختص في أخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن النادي الملكي توصل لاتفاق شبه نهائي مع نادي ألميريا الإسباني، يقضي بانتقال المهاجم المغربي رشاد فيتال إلى صفوف ريال مدريد.

وبحسب رومانو، فإن اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عامًا سينضم إلى فريق ريال مدريد كاستيا (الرديف)، وليس إلى الفريق الأول بقيادة المدرب تشابي ألونسو، في إطار سعي النادي لتقوية صفوف الفئات السنية بالعناصر الواعدة.

ويُعد رشاد فيتال ثاني لاعب مغربي يرتدي قميص ريال مدريد هذا الموسم، إلى جانب الدولي المغربي إبراهيم دياز، الذي تألق في الموسم الماضي مع الفريق الأول.

من هو رشاد فيتال؟

رشاد فيتال من مواليد إسبانيا، وينحدر من أصول مغربية، ويحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية. وقد مثّل سابقًا منتخب إسبانيا تحت 18 عامًا، قبل أن يختار الدفاع عن ألوان منتخب المغرب تحت 20 عامًا في الفترة الأخيرة.

ويُعتبر فيتال من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإسباني للدرجة الثانية، حيث لفت الأنظار بأدائه الفني العالي مع ألميريا خلال الموسم المنقضي.