21 مليون دولار تنتظر الهلال السعودي حال عبوره فلومينينسي في مونديال الأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب نادي الهلال السعودي جائزة مالية كبرى من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في حال نجاحه في تجاوز عقبة فلومينينسي البرازيلي، خلال المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

21 مليون دولار تنتظر الهلال السعودي

وبحسب اللوائح الرسمية التي أعلنها "فيفا"، فإن مشاركة الهلال في البطولة تضمن له الحصول على مكافآت مالية تبدأ من عدة ملايين وتتصاعد مع كل دور يتأهل إليه، وذلك على النحو التالي:

9.5 مليون دولار: مكافأة المشاركة في كأس العالم للأندية

7.5 مليون دولار: التأهل إلى دور الـ16

13.125 مليون دولار: التأهل إلى ربع النهائي

21 مليون دولار: حال بلوغ نصف النهائي

40 مليون دولار: جائزة البطل في حال التتويج باللقب

الهلال يسعى لمواصلة التألق العالمي

ويدخل الهلال مباراة فلومينينسي بطموحات مرتفعة بعد تحقيق فوز تاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في دور الـ16، في لقاء مثير شهد تألق عدد من لاعبي "الزعيم"، وعلى رأسهم ماركوس ليوناردو صاحب الهدف القاتل.

وتقام المواجهة على ملعب "كامبينج وورلد" بمدينة أورلاندو، وسط حضور جماهيري كبير ودعم سعودي منتظر لممثل الكرة السعودية في البطولة العالمية.