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أحمد جودة - القاهرة - تشهد الساعات الجارية تحركات داخل النادي الأهلي لإنهاء أزمة اللاعب أحمد عبد القادر، جناح الفريق، وسط حالة من القلق لدى الإدارة بشأن مستقبله.

مصير عبد القادر يثير القلق في الأهلي.. مفاوضات حاسمة خلال ساعات.

وينتظر مسئولو الأهلي رد اللاعب النهائي على العرض المُقدم لتمديد عقده، في ظل تأخر الحسم واستمرار حالة الغموض.

وبات موقف عبد القادر مقلقًا لإدارة الأهلي، خاصة مع تلقيه أكثر من عرض من أندية داخل وخارج مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُعد ناديا زد وبيراميدز من أبرز الأندية التي أبدت رغبتها الجادة في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وتشير مصادر إلى أن عبد القادر يُفضل تحديد مصيره بشكل نهائي إما بالبقاء مع الأهلي بشروط جديدة أو الرحيل بشكل كامل، وهو ما يتعارض مع رؤية إدارة النادي التي تفضل استمراره مع الفريق.

وتسعى لجنة الكرة لحسم الملف سريعًا في ظل حاجة الفريق للاستقرار الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.