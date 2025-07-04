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أحمد جودة - القاهرة - كشف مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار والموارد بنادي الزمالك، أن النادي بدأ التجهيز لإقامة مباراة اعتزال أسطورية تليق بمشوار القائد التاريخي محمود عبد الرازق شيكابالا، وذلك بعد إعلان اللاعب اعتزاله كرة القدم رسميًا.

تكريم أسطوري لشيكابالا.. الزمالك يوجه الدعوة لرونالدو وصلاح

وأكد العدل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "زمالكاوي" على قناة النادي، أن الحدث سيكون عالميًا، ويليق باسم وتاريخ شيكابالا ومسيرته الحافلة مع الزمالك والمنتخب الوطني، مضيفًا: "سنوجه دعوة رسمية للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، ولدينا ثقة كبيرة في موافقته على الحضور والمشاركة في مهرجان التكريم".

وأضاف: "كما سيتم توجيه دعوة خاصة إلى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، ليكون جزءًا من هذا الحدث الكبير، الذي نخطط أن يكون على مستوى يليق بجماهير الزمالك وتاريخ شيكابالا العريق".

وأوضح أن التحضيرات تشمل التواصل مع أسماء كبيرة في عالم كرة القدم، سواء من اللاعبين أو المدربين، وتنظيم حفل استعراضي ضخم يجمع بين الطابع الرياضي والاحتفالي، مشيرًا إلى أن هذا المهرجان سيكون مناسبة لتكريم أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في العقود الأخيرة.