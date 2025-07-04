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أحمد جودة - القاهرة - وجّه حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة مؤثرة إلى قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مشيدًا بمسيرته الاستثنائية داخل جدران القلعة البيضاء، وبما قدّمه من إخلاص وولاء طوال سنوات عطائه في الملاعب.

شيكابالا.. أسطورة الزمالك ورمز الوفاء في عيون حسام المندوه

ونشر المندوه عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، قائلًا: “شيكابالا أسطورة نادي الزمالك وقائده التاريخي، صاحب المسيرة الحافلة بالعطاء، والإبداع، والولاء. كنت دائمًا رمزًا للانتماء والإخلاص، ومدرسة في المهارة والموهبة داخل المستطيل الأخضر. حفرت اسمك بحروف من ذهب في قلوب محبي كرة القدم، وخصوصًا عشاق نادي الزمالك، الذين رأوا فيك مثالًا حيًا للصبر، والوفاء، والتحدي، مهما اشتدت الصعوبات.”

وتأتي هذه الكلمات في لحظة مؤثرة يعيشها جمهور الزمالك، بعد اعتزال شيكابالا الكروي، وسط احترام كبير لمسيرته الطويلة التي جعلت منه أحد أعمدة النادي ورمزًا لجيل كامل.

شيكابالا، الذي قضى معظم مشواره الكروي في صفوف الزمالك، ظل وفيًا للنادي رغم العروض والظروف الصعبة، ودوّن اسمه في سجل العظماء بتاريخ من الإنجازات واللحظات الخالدة في قلوب الجماهير.