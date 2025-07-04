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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان الكبير محمد منير عن فخره واعتزازه بمسيرة نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مؤكدًا أن اللاعب يُعد رمزًا للموهبة والإصرار، وأحد أبرز من أنجبتهم الكرة المصرية في العقود الأخيرة.

محمد منير: شيكابالا صاحب التاريخ المُضيء وأسطورة لن تتكرر

ونشر منير، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، كلمات مؤثرة عن شيكابالا قال فيها:

“في هذه اللحظات المؤثرة لنا جميعًا، نتذكر شيكابالا، صاحب التاريخ المُضيء والمجهود الوفير في نادينا الحبيب الزمالك وفي منتخبنا الوطني. كما أتذكر شيكابالا وأعيُننا تنظُر إليه وهو صبي وديع في مدينة أسوان، وأثبت لنا ما توقعناه له بمستقبل باهر.”

ويُعد شيكابالا من أبرز نجوم الزمالك عبر تاريخه، حيث قدّم مسيرة حافلة بالعطاء والمهارة والولاء، وارتبط اسمه دومًا بجماهير القلعة البيضاء التي اعتبرته رمزًا للوفاء والانتماء رغم كل التحديات.