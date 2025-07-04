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أحمد جودة - القاهرة - أبدى رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، استياءه من طريقة اختيار الكوادر داخل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، موجهًا انتقادات واضحة لبعض الأسماء التي ظهرت مؤخرًا داخل النادي، وعلى رأسها جون إدوارد، المعروف بكونه “سمسار لاعبين”.

رمضان السيد: جون إدوارد “سمسار لاعيبة”.. والزمالك مليان كوادر تستحق الفرصة

وقال رمضان السيد، خلال مداخلته في برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت:

“جون إدوارد سمسار لاعيبة، وعندي تساؤلات كبيرة حوالين اختيارات الكوادر داخل الزمالك حاليًا. إزاي نسيب رموز النادي وأصحاب الخبرات وندي الفرص لناس لا ليها علاقة بالنادي ولا عندها خلفية كروية قوية؟”

وأضاف: “نادي الزمالك تاريخه مليان بالكوادر والأساطير اللي نجحوا داخل وخارج الملعب، وكان المفروض الإدارة تستفيد من الناس دي، مش تتجاهلهم وتدي المسؤولية لناس ما عندهاش انتماء حقيقي للنادي.”

وأكد رمضان السيد أن المرحلة الحالية في الزمالك تحتاج إلى تضافر الجهود والاستعانة بالأسماء التي تملك رصيدًا حقيقيًا من الخبرة والانتماء، محذرًا من الاعتماد على عناصر لا تمتلك الكفاءة أو الارتباط بتاريخ القلعة البيضاء.