نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام الهلال في ربع نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب البرازيلي ريناتو خاوتشو مدرب فلومينينسي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة المثيرة أمام الهلال السعودي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويستقبل ملعب كامبينج وورلد، المباراة النارية بين الهلال وفلومينينسي، ضمن فعاليات دور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة القادم الموافق 4 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الهولندي داني ماكيلي، ويعاونه كل من، هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، بينما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز الحكم الخامس.

تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام الهلال

▪︎حراسة المرمى: فابيو.

▪︎خط الدفاع: صموئيل كزافييه، تياجو سيلفا، خوان فريتس، جبريل فوينتيس.

▪︎خط الوسط: ماتيوس مارتينيلي، هيركوليس، جون آرياس، نونوتو.

▪︎خط الهجوم: أجوستين كانوبيو، خيرمان كانو.

والجدير بالذكر، أن الفريق البرازيلي تأهل إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، بعدما فاز على إنتر ميلان بهدفين دون رد في دور الستة عشر من البطولة.

