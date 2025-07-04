الهلال يُكرم حمد الله قبل موقعة فلومينينسي في مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

وضع نادي الهلال السعودي مهاجمه الجديد، المغربي عبد الرزاق حمد الله، في مصاف أساطير الفريق، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي، المقررة يوم الجمعة ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يُكرم حمد الله بمنحه الرقم 10 قبل موقعة فلومينينسي في مونديال الأندية

وتعاقد "الزعيم" مع حمد الله على سبيل الإعارة لتدعيم خط الهجوم، بعد التأكد من غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن باقي منافسات البطولة بسبب الإصابة.

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لنادي الهلال، سيرتدي حمد الله القميص رقم 10، الذي أصبح متاحًا في المتجر الرسمي للنادي بسعر 80 ريالًا سعوديًا.

منح الرقم 10 للنجم المغربي لم يكن مجرد اختيار عشوائي، بل هو تقدير رمزي لمكانته، حيث سبق وأن ارتداه نخبة من أساطير النادي، أبرزهم محمد الشلهوب، والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ورغم أن حمد الله اعتاد ارتداء القميص رقم 9 خلال معظم فترات مسيرته الاحترافية، إلا أنه سيخوض تجربة مونديال الأندية مرتديًا الرقم 10، في دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يضعها الهلال فيه لقيادة هجوم الفريق في هذا التحدي العالمي.