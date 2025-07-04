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أحمد جودة - القاهرة - تسارعت وتيرة الأزمة بين اتحاد الكرة المصري وأندية الصعيد المشاركة بدورى القسم الثانى ' ب ' وذلك عقب الإعلان عن شكل مجموعات المسابقة للموسم الجديد 2025/2026 وضم الثلاثى فرق الإعلاميين وكسكادا وتيم اف سى لمجموعة شمال الصعيد.

بعد تجميد الاسمنت للنشاط...أندية محافظة المنيا تصعد الأزمة مع الجبلاية بسبب فرق ' القاهرة '

وعقب بيان مجلس إدارة نادى أسمنت أسيوط والذى صدر خلال الساعات الماضية والذى أسفر عن إعلان مسوؤلى النادى تجميد النشاط، سارعت فرق محافظة المنيا المشاركة بالمسابقة لإعلان موقفها التضامنى مع التأكيد على اتخاذ قرارات تصعيدية حيال عدم الاستجابة للمطالب وتجميد النشاط الكروى بالموسم الجديد.

الاجتماع عقد بمقر نادى المنيا مساء أمس وبحضور العديد من مسوؤلى الأندية المنياوية اختتم ببيان رسميا موقعا من الدكتور مصطفى فتحى يونس نائب رئيس مجلس إدارة نادى المنيا وجمال عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة ناصر الفكرية ومحمد هانى مصطفى عضو مجلس إدارة ملوى وهانى محمد شيخون امين الصندوق بنادى مزار.

حيث شملت نتائج الاجتماع عن الاتفاق على تصعيد الأمر لجميع الجهات المسئولة عن الرياضة المصرية لحفظ حق الصعيد والاكتفاء بأندية الصعيد للعب بمجموعة الصعيد وخروج أي نادي اخر غير تابع لمجموعة الصعيد وانتقاد هبوط أربعة أندية من كل مجموعة خاصة أن هذا الموسم ليس استثنائيا، واللجوء لفكرة تجميد نشاط كرة القدم بالفريق الأول في حال عدم الاستجابة للمطالب.

كما شمل البيان المطالبة بتأجيل تنفيذ قرعة دورى القسم الثانى ' ب ' والمقررة غدا السبت 5 يوليو لحين البت فى الأمر وضمان توزيع عادل يراعى البعد الجغرافى والخصوصية الإقليمية لكل مجموعة.

واستنكرت الأندية عدم دعوتها للموافقة على لائحة لجنة المسابقات الأخيرة والتى تنص على هبوط 4 فرق.

