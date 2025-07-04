نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة العربية والعالمية في أنحاء المعمورة، المواجهة النارية بين الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب كامبينج وورلد، المباراة النارية بين الهلال وفلومينينسي، ضمن فعاليات دور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة القادم الموافق 4 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الهولندي داني ماكيلي، ويعاونه كل من، هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، بينما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز الحكم الخامس.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلومينينسي

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، روبن نيفيز، جواو كانسيلو، متعب الحربي.

▪︎خط الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، ناصر الدوسري.

▪︎خط الهجوم: مالكوم فيليب، ماركوس ليوناردو.

وفجّر زعيم الأندية السعودية مفاجأة مدوية بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي من دور الستة عشر بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما فجر الثلاثاء الماضي.

