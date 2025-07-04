نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمواعيد.. مباريات ربع نهائي كأس كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم، موعد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد، والتي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل وأبرزهم مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية

الهلال ضد فلومينينسي، اليوم الجمعة 4 يوليو، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

بالميراس ضد تشيلسي السبت 5 يوليو، في تمام الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، السبت 5 يوليو، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، يوم السبت 5 يوليو، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد، عبر منصة DAZN البريطانية، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

