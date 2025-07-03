نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق يعلن بيع عقد ديماراي جراي إلى برمنجهام سيتي الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة نادي الاتفاق بشكل رسمي عن توصلها لاتفاق مع إدارة نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي يقضي بانتقال اللاعب ديماراي جراي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف النادي الإنجليزي بشكل نهائي.

نادي الاتفاق يعلن بيع عقد ديماراي جراي إلى برمنغهام سيتي الإنجليزي

وقد تم عصر اليوم الخميس استكمال كافة الإجراءات الرسمية الخاصة بعملية بيع العقد بين الطرفين، ليُسدل الستار على مشوار اللاعب الإنجليزي مع النواخذة بعد موسمين مثمرين.

وتوجهت إدارة نادي الاتفاق بجزيل الشكر والتقدير إلى ديماراي جراي على ما قدمه للنادي خلال فترة تمثيله للفريق، مشيدةً باحترافيته ومساهماته الإيجابية داخل الملعب وخارجه، ومتمنيةً له التوفيق والنجاح في رحلته الجديدة مع نادي برمنغهام سيتي.