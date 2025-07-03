نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. المصري يدعم صفوفه بمهاجم جزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع منذر طمين مهاجم فريق الرياضي القسنطيني الجزائري بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027 وذلك بعد فك ارتباط تعاقد اللاعب بناديه وتوقيعه على تعاقده الجديد مع النسور الخضر.

الجدير بالذكر أن اللاعب منذر طمين والبالغ من العمر 23 عامًا ويجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم يعد واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة بالكرة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي ظهر بوضوح مع فريق الرياضي القسنطيني والذي وصل معه إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

