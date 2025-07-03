البنك الأهلى يتعاقد مع يسري وحيد قادما من طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة أشرف نصار، عن التعاقد مع يسري وحيد لاعب وسط طلائع الجيش، في صفقة انتقال نهائي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

البنك الأهلي يتعاقد مع يسري وحيد قادما من طلائع الجيش

وجاء التعاقد مع اللاعب في إطار خطة التدعيمات التي تنفذها لجنة الكرة لتجهيز الفريق بشكل قوي للموسم الجديد من الدوري الممتاز، حيث يسعى البنك الأهلي لتقديم موسم مميز وتحقيق مركز متقدم.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الناديين انتهت بالاتفاق على انتقال اللاعب رسميًا، بعد أن نال إعجاب الجهاز الفني للبنك الأهلي بقيادة الكابتن خالد جلال، لما يمتلكه من إمكانيات فنية كبيرة وخبرة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن ينتظم يسري وحيد في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.