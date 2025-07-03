نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رتوش بسيطة تحسم انتقال وسام أبو علي إلى الريان القطري وتحديد موعد سفره (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نادي الريان القطري، قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي القطري في تصريحات خاصة لموقع " دوت الخليج "، أن الريان قدم عرضًا للنادي الأهلي بقيمة 7.3 مليون دولار بالإضافة إلى 15% نسبة إعادة بيع.

وتابع: "هناك مرونة من جانب النادي الأحمر لرحيل اللاعب في ظل رغبة وسام أبو علي في خوض التجربة معنا، ولكن هناك بعض التفاصيل يتم الاتفاق عليها".

وأضاف: "النادي الأهلي لا يزال يتمسك بالحصول على 9 ملايين دولار و20% من إعادة البيع، ومن المقرر أن يتم حسم الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن هناك بالفعل مرونة في رحيل اللاعب، وقد يغادر إلى قطر الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإتمام التعاقد، حال تم الاتفاق بين الناديين.

