نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللحظة الأخيرة في حياة جوتا نجم ليفربول.. احتفل بزوجته قبل الوفاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصيب عالم كرة القدم بصدمة كبيرة بعد وفاة ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول والمنتخب البرتغالي بحادث سير مأساوي في إسبانيا مع شقيقه، خاصة أنه قبل ساعات من المأساة كان يحتفل بزوجته روته.

وتم تداول منشورات جوتا على "إنستغرام" وهو يحتفل بزوجته الذي عقد قرانه بها في 22 يونيو الماضي بعد أن أنجبا ثلاثة أطفال معًا.

وكان جوتا وشقيقه في سيارة من طراز "لامبورغيني" الفارهة في بلدة سانابريا في مقاطعة زامورا في شمال غرب إسبانيا على الحدود مع البرتغال، عندما انفجر أحد إطارات سيارتهما وفقدا السيطرة عليها.

وانحرفت السيارة عن الطريق السريع رقم 52 واشتعلت فيها النيران جراء الاصطدام ولم يتمكن اللاعبان من الفرار منها.

واستنفرت إدارة المرور التابعة للحرس المدني ورجال الإطفاء المحليين ووحدة الطوارئ على وجه السرعة لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الرجلين البالغين من العمر 28 و26 عامًا قبل أن يفارقا الحياة.