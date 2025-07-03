نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يعلن إعارة أبراهام إلى بشكتاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي، يوم الخميس، رحيل لاعبه الإنجليزي تامي أبراهام إلى صفوف بشكتاش التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتقل تامي أبراهام إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إلزامية الشراء، حسب ما أعلنه الحساب الرسمي لنادي روما عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

وكتب حساب روما: “تامي أبراهام ينتقل إلى بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة مع إلزاميّة الشراء، نتمنى لك كل التوفيق يا تامي!”.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن صفقة انتقال تامي إلى بشكتاش على سبيل الإعارة بلغت قيمتها مليون يورو.

وتتضمن صفقة انتقال تامي إلى بشكتاش، وجود شرط إلزامي للشراء بقيمة 13 مليون يورو في نهاية الموسم.