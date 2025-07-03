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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد السابق، رفض عرض الانتقال إلى نادي فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تلقيه اهتمامًا ملموسًا من نادي ميلان الإيطالي.

ليكيب: ميلان يقترب من ضم أسينسيو بعد رفضه عرض فنربخشة

وكان فنربخشة قد قدم عرضًا رسميًا لضم أسينسيو لتعزيز خط وسطه الهجومي في الموسم الجديد، لكن اللاعب الذي يبحث عن تحدٍ جديد في أوروبا أبدى تفضيله للانتقال إلى الدوري الإيطالي الذي يراه مناسبًا لطموحاته ومسيرته.

يأتي رفض أسينسيو وسط حديث متزايد عن رغبة ميلان في تدعيم صفوفه بصفقات قوية لدعم خط الهجوم، خاصة بعد مغادرة بعض لاعبيه الأساسيين في المواسم الماضية. ويُعتبر أسينسيو إضافة نوعية للنادي الإيطالي لما يمتلكه من مهارات فنية وقدرة على اللعب في عدة مراكز هجومية.

ولا تزال المفاوضات جارية بين ميلان وأسينسيو، مع توقعات بأن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القادمة إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.