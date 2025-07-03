نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد العزيز البلعوطي: محظوظ لكوني من ناشئي الأهلي.. ولست حزينًا على عدم الانضمام للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق، عن كواليس مفاوضات انتقاله لنادي الزمالك في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إيه.

وقال "البلعوطي": المفاوضات مع الزمالك كانت تسير بشكل جيد، لكنها توقفت فجأة، ولم أحزن بسبب ذلك، لأنني أعلم أن الفرصة ربما ستأتي مرة أخرى، عرض البنك الأهلي كان أكثر جدية والأمور حسمت سريعًا، والحمد لله حققت أشياء لم أكن أحلم بها.

وتابع حارس مرمى نادي البنك الأهلي: أكن كل التقدير والاحترام لكل حراس المرمى في الأهلي والزمالك وقادر على المنافسة معهم جميعًا، واللعب لقطبي الكرة المصرية مازال حلم الكثيرين، والشعبية والجماهيرية بتفرق مع لاعب الكورة جدًا لأنك بتكون متشاف أكتر.

وأضاف حارس مرمى إنبي السابق: قرار الإدارة بعدم التفريط في النجوم والحفاظ على القوام الأساسي هو أهم أسباب ما تحقق الموسم الماضي وما سيتحقق الموسم القادم مع التدعيمات، وإن شاء الله سنكرر ما فعلناه ولو بشكل أفضل.

وواصل حارس مرمى منتخب مصر: كنت محظوظ ببداياتي مع قطاع الناشئين في النادي الأهلي ثم إنبي، وهو ما فرق في مسيرتي الكروية، ورحلت عن الأهلي بسبب عدم وجود مسابقات لمواليد السنوات الزوجية "1994" ومعي عدة لاعبين أبرزهم كهربا، واللي كمل من جيلنا كان تريزيجيه.