عبد العزيز البلعوطي: طارق مصطفى كلمة السر في تألقي مع البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق عن أبرز كواليس الموسم الماضي في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم اليوم، مؤكدًا أن غيابه عن مباراة المصري البورسعيدي الحاسمة في الدوري هو قرار يخص كابتن طارق مصطفى المدير الفني فقط.

وقال "البلعوطي": الموسم الماضي كان صعبًا للغاية، كان عندنا في البنك الأهلي أهداف وطموحات كبيرة، لكنها لم تتحقق في النهاية، اجتهدنا كثيرًا كلاعبين وكجهاز فني بقيادة كابتن طارق مصطفى وكإدارة بقيادة اللواء أشرف نصار لأن التوفيق لم يكن حليفنا.

وتابع حارس مرمى البنك الأهلي: الموسم القادم سنجتهد أكثر ومع تدعيم الفريق والحفاظ على النجوم سنحقق كل الأهداف والطموحات، ونجعل نادي البنك الأهلي أحد أفضل أندية كرة القدم المصرية.

وواصل حارس مرمى إنبي السابق: ثقة كابتن طارق مصطفى فرقت معي كثيرًا من البداية، هو كان صاحب قرار انضمامي البنك الأهلي وهو يؤمن بقدراتي جيدًا، والحمد لله كنت على قدر ثقته وهو ما أهلني للانضمام إلى منتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن.

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر: كابتن طارق مصطفى يدعمنا دومًا، خصوصًا في المباريات التي لا نكون فيها في مستوانا، يتحدث معنا دومًا عن ضرورة الاجتهاد وتقديم مستويات كبيرة من أجل تحقيق الفوز، وبعد نهاية الموسم اجتمع معنا وشكرا وطالبنا بالمزيد الموسم القادم.

وأردف: كابتن طارق مصطفى يمنحنا الحرية في الملعب ويرفع عنا الضغوط وهذه من أبرز مميزاته، وكابتن محمد العقباوي مدرب حراس المرمى مدرب قوي جدًا ولا يترك شيئًا للصدفة.

واختتم عبد العزيز البلعوطي حديثه قائلًا: لو ركزت مع الانتقادات لن أفعل شيئًا، بسمعها عشان أصلح أخطائي وأطور مستواي وبعدين بسد وداني عنها.