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أحمد جودة - القاهرة - يستمر السباق على التعاقد مع اللاعب الغاني محمد قدوس، الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى أندية تشيلسي وتوتنهام خلال الصيف الحالي. قدوس، الذي يلعب حاليًا مع وست هام، يُعد خيارًا مهمًا لتدعيم الهجوم، لكن وجهته النهائية لم تُحسم بعد، وسط ترجيحات بأن توتنهام قد يكون المكان الأفضل له من حيث فرص المشاركة، بينما تشيلسي يعاني من اكتظاظ في خيارات الهجوم بعد تعاقده مع جواو بيدرو ولايام ديلاب.

محمد قدوس في دائرة اهتمام تشيلسي وتوتنهام

من جهة أخرى، دخل تشيلسي مرحلة نشطة في سوق الانتقالات مع توقيع خمسة لاعبين حتى الآن، ويبدو أن الفريق قد لا يتوقف عن تعزيز صفوفه في خط الهجوم، رغم وجود لاعبين مثل مادويكي وبيدرو ونيتو.

في غضون ذلك، تلقى جواو بيدرو، الصفقة الجديدة لتشيلسي، ترحيبًا خاصًا من زملائه، رغم وجود مواقف محرجة متعلقة بزميله السابق ريس جيمس.

هذه التحركات تعكس رغبة الأندية الكبرى في إنعاش صفوفها استعدادًا لموسم تنافسي جديد، في ظل تداخل الأسماء وسباق الانتقالات المشتعل بين أندية لندن الكبرى.