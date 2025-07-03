نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد ناري من بلايلي على الشرطة الفرنسية بعد القبض عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الجزائري الدولي يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي على طريقة اعتقاله يوم الأربعاء في مطار " شارل ديغول" بالعاصمة الفرنسية باريس بعد دخوله في جدال حاد مع طاقم طائرة تابعة لشركة " طيران فرنسا" بالقول "جزائري وأفتخر".

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، عنصرين من الأمن يجران شخصا يبدو أنه بلايلي، ويداه مكبلتان بالأصفاد، نحو مكان خارج الطائرة.

رد الجزائري الدولي يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي على طريقة اعتقاله يوم الأربعاء في مطار " شارل ديغول" بالعاصمة الفرنسية باريس بعد دخوله في جدال حاد مع طاقم طائرة تابعة لشركة " طيران فرنسا" بالقول "جزائري وأفتخر".

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، عنصرين من الأمن يجران شخصا يبدو أنه بلايلي، ويداه مكبلتان بالأصفاد، نحو مكان خارج الطائرة.