نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليزامل محمد عبدالمنعم.. نيس يعلن التعاقد مع حارس ستاد ريمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم، عن التعاقد مع الحارس السنغالي يهفان ضيوف قادمًا من ستاد ريمس، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ليدعم صفوف الفريق النشط بالدوري الفرنسي الممتاز.

نيس يضم السنغالي يهفان ضيوف

ووقع السنغالي يهفان ضيوف عقدًا مع نيس حتى يونيو 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الفرنسية، فإن صفقة انتقال الحارس السنغالي إلى نيس قادمًا من ستاد ريمس، كلفت خزينة النسور 7 ملايين يورو.

وجاء ضم السنغالي يهفان ضيوف تمهيدًا لرحيل حارسه البولندي مارسين بولكا، الذي اقترب من الرحيل إلى نيوم السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأجرى السنغالي ضيوف، حوارًا مع الموقع لنادي نيس عقب الانضمام بشكل رسمي، قال: "هذه فرصة رائعة أقبلها بطموح. نيس نادٍ معتاد على اللعب في المسابقات الأوروبية، وهو فريق قوي في الدوري الفرنسي".

وأضاف: "أنا فخور جدًا بالالتزام باللعب هنا على المدى الطويل، أنا مقتنع بقدرتنا على تحقيق إنجازات عظيمة وإسعاد جماهيرنا".