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أحمد جودة - القاهرة - عبّر أنسو فاتي، نجم موناكو الجديد والمعار من برشلونة، عن إعجابه الكبير بزميله الجديد بول بوغبا، واصفًا اللعب معه بأنه حلم تحقق منذ الطفولة.

أنسو فاتي: اللعب مع بول بوجبا حلم يتحقق في موناكو

وقال فاتي خلال تقديمه الرسمي في موناكو: "لطالما كنت معجبًا ببول بوغبا منذ صغري، وكان قدوتي في عالم كرة القدم، والآن اللعب معه ومشاركة غرفة الملابس معه هو متعة كبيرة."

ويأمل كل من فاتي (22 عامًا) وبوغبا (31 عامًا) في إعادة إطلاق مسيرتهما الكروية التي شهدت تعثرًا في المواسم الأخيرة. فاتي عانى من الإصابات في فترة إعارته إلى برايتون وشارك في 11 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الماضي، بينما لم يلعب بوغبا منذ ما يقرب من عام بسبب مشكلات في اللياقة والإيقاف.

انضم بوغبا إلى موناكو على سبيل الانتقال الحر بعقد يمتد حتى 2027، في حين انضم فاتي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو.

ويعتبر وصولهما خطوة جريئة من إدارة موناكو، التي تسعى لاستعادة مكانتها ضمن الكبار في الدوري الفرنسي، معتمدة على مزيج من الخبرة والإمكانات الشابة. ويواصل بوغبا تدريباته لزيادة لياقته، فيما بدأ فاتي بالفعل في التدريبات مع الفريق.

مدرب موناكو، أدي هوتر، يعمل على بناء فريق مرن وواعد يأمل أن يقود هذا الثنائي إلى موسم ناجح ومميز.