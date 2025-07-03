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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الأمريكي تيموثي وياه، لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، في صفقة قد تشمل انتقال أحد لاعبي الفريق الفرنسي إلى تورينو.

مارسيليا يدخل على خط التعاقد مع وياه.. ويوفنتوس يرحب بصفقة تبادلية

وبحسب موقع Calciomercato.com، فإن مارسيليا، تحت قيادة المدرب الجديد روبرتو دي زيربي، يبحث عن تدعيمات في مركز الظهير، خاصة بعد رحيل لويس هنريكي إلى إنتر ميلان. ويُعد وياه (25 عامًا) خارج حسابات المدرب إيغور تيودور في يوفنتوس، مما يفتح الباب أمام رحيله.

ويُقدَّر سعر وياه بنحو 14 مليون يورو، وهو نفس الرقم الذي طُرح في مفاوضات سابقة مع نوتنغهام فورست الإنجليزي قبل تعثّر الصفقة في يونيو الماضي.

ووفقًا للتقرير ذاته، فإن مارسيليا قد يُدرج أحد لاعبيه في الصفقة، حيث يدرس تقديم إما المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي (26 عامًا)، أو صانع الألعاب المغربي أمين حاريت، ضمن عرض لتبادل اللاعبين مع يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن العلاقة التاريخية الجيدة بين الناديين، والتي تعززت بوجود أسماء إدارية بارزة سبق لها تمثيل يوفنتوس مثل مهدي بنعطية وجورجيو كيليني، قد تُسهّل التوصل إلى اتفاق سريع.

ولا يزال موقف وياه النهائي قيد الانتظار، إذ تشير المصادر إلى أن اللاعب يُفضّل البقاء في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، مع ضمانات للعب بشكل منتظم قبل كأس العالم 2026.