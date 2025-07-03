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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون للتنس السماح للاعبين بارتداء شارات سوداء خلال منافسات اليوم، تكريمًا لوفاة لاعب ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا، الذي رحل فجر اليوم الخميس، في حادث سيارة مروع بإسبانيا، برفقة شقيقه الأصغر أندريه سيلفا.

ويمبلدون تُعدّل قواعدها تكريمًا لجوتا بعد وفاته المأساوية

ويُعد هذا التغيير لافتًا من بطولة ويمبلدون، المعروفة بصرامتها في ما يتعلق بقواعد الملبس، ما يعكس حجم الصدمة والتقدير الدولي للراحل جوتا وتأثيره خارج حدود كرة القدم.

وأكدت السلطات الإسبانية أن السيارة، وهي من طراز لامبورغيني، خرجت عن مسارها على طريق سريع في منطقة زامورا بعد انفجار أحد الإطارات أثناء تجاوز مركبة أخرى، مما تسبب في اشتعال النيران بها ومقتل جوتا وشقيقه على الفور.

وفي بيان رسمي، قال الحرس المدني: "انحرفت المركبة عن الطريق، وكل الدلائل تشير إلى انفجار أحد الإطارات أثناء عملية التجاوز".

وكان ديوغو جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، قد احتفل مؤخرًا بزفافه وكان يقضي إجازة قصيرة عقب موسم ناجح مع ليفربول، تُوّج فيه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أما شقيقه أندريه، البالغ من العمر 26 عامًا، فكان لاعبًا في صفوف نادي بينافيل البرتغالي.

وتوالت ردود الفعل في عالم الرياضة، حيث عبّر عدد من نجوم كرة القدم والتنس عن حزنهم العميق، فيما دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات بطولة أمم أوروبا للسيدات تكريمًا لجوتا وشقيقه.