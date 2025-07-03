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أحمد جودة - القاهرة - ينعى عالم كرة القدم فقدان النجم البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب ليفربول، وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا، بعد أن لقيا حتفهما في حادث سيارة مأساوي وقع فجر الخميس في شمال غرب إسبانيا.

أندريه سيلفا.. الشقيق الأصغر لجوتا ولاعب الوسط الذي لم تكتمل رحلته

ووفقًا للسلطات الإسبانية، فإن السيارة التي كان يستقلها الشقيقان خرجت عن الطريق بعد انفجار أحد الإطارات أثناء عملية تجاوز، ما تسبب في انحراف المركبة واشتعال النيران فيها، وأدى إلى وفاة جوتا (28 عامًا) وأندريه سيلفا (25 عامًا) في الحال.

مسيرة مهنية حافلة لجوتا.. وشقيق واعد يسير على خطاه

نال ديوجو جوتا شهرة واسعة من خلال مسيرته مع أندية أتلتيكو مدريد، وبورتو، وولفرهامبتون، وليفربول، إلى جانب تمثيله للمنتخب البرتغالي، حيث لعب دورًا مهمًا في السنوات الأخيرة.

أما شقيقه أندريه، واسمه الكامل أندريه فيليبي تيكسيرا دا سيلفا، فكان لاعبًا موهوبًا أيضًا. وُلد في 28 أبريل 2000، وبدأ مسيرته في نادي جوندومار المحلي قبل الانضمام إلى أكاديمية بورتو عام 2011، ثم تنقّل بين عدة أندية برتغالية منها فاماليكاو، بوافيستا، وجوندومار، وصولًا إلى بينافيل في الدرجة الثانية، حيث سجّل سبعة أهداف في 62 مباراة.

دقيقة صمت في يورو السيدات 2025

تكريمًا لذكراهما، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات اليوم وغدًا من بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025، بناءً على طلب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وشمل البيان الرسمي للاتحاد: "يُعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في جميع مباريات اليوم وغدًا في بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025، حدادًا على اللاعب الدولي البرتغالي ومهاجم نادي ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، اللذين توفيا بشكل مأساوي اليوم."

من المتوقع أن تُقام الدقيقة الصامتة قبل مباراة البرتغال ضد إسبانيا، وكذلك مباريات:

بلجيكا × إيطاليا

الدنمارك × السويد

ألمانيا × بولندا

وتوالت رسائل التعزية من لاعبين ومدربين وزملاء سابقين، في وداع مؤلم لشقيقين جمعتهما الموهبة الكروية والمصير.