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أحمد جودة - القاهرة - ازدادت الشكوك مؤخرًا حول مستقبل المهاجم البرازيلي رودريجو في ريال مدريد، في ظل تراجع أهميته داخل الفريق، وهو ما ظهر جليًّا خلال مشاركته المحدودة في كأس العالم للأندية تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو.

رودريجو يقترب من الخروج.. ريال مدريد وألونسو منفتحان على بيعه وأرسنال يترقّب

وبحسب الصحفي ماريو كورتيجانا من موقع The Athletic، فإن إدارة ريال مدريد والمدرب ألونسو منفتحان على بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا في حال تقدّم رودريجو بطلب الرحيل وتلقّى النادي عرضًا مناسبًا.

رودريجو، الذي بدأ أساسيًا في المباراة الافتتاحية ضد الهلال، لم يُشارك سوى لدقائق معدودة في المباريات التالية، ما يعكس تراجع الثقة الفنية فيه. وتُشير المصادر إلى أن وكيل أعماله ووالده إريك جوس أبديا انزعاجهما من تراجع دوره لصالح أسماء مثل مبابي، فينيسيوس، وبيلينغهام، وهو ما لم يلقَ ترحيبًا داخل أروقة النادي.

ورغم التحسن النسبي في سلوك اللاعب داخل التدريبات مؤخرًا، إلا أن ألونسو لا يبدو مقتنعًا تمامًا بمنحه دورًا محوريًا في مشروعه الجديد.

أرسنال في الصورة

ووفقًا للتقارير، فإن نادي أرسنال الإنجليزي هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع رودريجو، حيث أجرى اتصالات مبدئية مع ممثلي اللاعب خلال الأسابيع الأخيرة لمعرفة موقفه. ويؤمن الطاقم الفني بقيادة ميكيل أرتيتا بأن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد يُشكل إضافة هجومية مهمة بفضل مرونته التكتيكية ومهاراته الفردية.

من المنتظر أن تتحرك المفاوضات بشكل أكبر بعد انتهاء كأس العالم للأندية، خاصة مع انفتاح ريال مدريد على الاستماع للعروض، وتوفّر اهتمام قوي من الجانب اللندني.