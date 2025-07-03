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أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني مارك كاسادو، في وقت يُواصل فيه نادي برشلونة مراجعة خياراته المالية والفنية.

ديكو يفتح الباب.. برشلونة يُفكر في بيع كاسادو

وكانت صحيفة سبورت قد أشارت إلى أن برشلونة على استعداد للاستماع إلى عروض بقيمة 50 مليون يورو مقابل كاسادو، رغم أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2028، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو.

ويأتي هذا في ظل سياسة واضحة من الإدارة الكتالونية، بقيادة المدير الرياضي ديكو، الذي أكد في وقت سابق أن عددًا قليلًا من لاعبي الفريق يُعتبرون "غير قابلين للمساس"، مما يفتح الباب أمام رحيل عدد من الأسماء إذا وصل العرض المناسب.

ورغم تقديم كاسادو لمستويات مميزة في بداية الموسم الماضي، إلا أنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي لاحقًا لمصلحة فرينكي دي يونغ، كما سيواجه منافسة متزايدة مع عودة مارك بيرنال من الإصابة، ووجود جافي في مركز أكثر عمقًا.

من جهته، يبدو أن اللاعب لا يُبدي رغبة واضحة في الرحيل، إذ يُعرف بإصراره على إثبات نفسه في الفريق الأول. وتشير مصادر مقربة إلى أن انتقاله إلى تشيلسي يبقى مستبعدًا حاليًا ما لم تتغير قناعاته الشخصية.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد أيضًا أبدى اهتمامًا بخدمات كاسادو، لكن لم يتم التوصل لأي عرض رسمي حتى الآن.