نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الهلال يقود التشكيلة المثالية لدور الـ16 من كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألُّق الحارس المغربي ياسين بونو مع نادي الهلال السعودي لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل تأكيد جديد على مكانته بين عمالقة حراسة المرمى في العالم، فقد اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بونو في التشكيلة المثالية لدور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما قاد الهلال إلى انتصار تاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، بفضل أدائه الخارق بين القائمين.

ووفق الـ«فيفا»، ضمّت التشكيلة المثالية لاعبيْن من نادي الهلال هما بونو وكاليدو كوليبالي، إلى جانب أسماء بارزة من أندية كبرى أخرى؛ حيث مثّل باريس سان جيرمان الثنائي أشرف حكيمي وجواو نيفيز، في حين ضم تشيلسي كلًّا من ريس جيمس وكول بالمر، وحمل تياغو سيلفا وريتشار ريوس راية الأندية البرازيلية. واكتملت القائمة بالهدافين غونزالو غارسيا (ريال مدريد)، وهاري كين (بايرن ميونيخ)، وسيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند).

وجاءت التشكيلة المثالية كما يلي: بونو؛ ريس جيمس، تياغو سيلفا، كوليبالي، حكيمي؛ ريتشارد ريوس، جواو نيفيز، كول بالمر؛ غونزالو غارسيا، هاري كين، غيراسي. ووفقًا للـ«فيفا»، فإن جميع اللاعبين الـ11 سيكونون متاحين للمشاركة في مباريات ربع النهائي، التي ستُقام يومي الجمعة والسبت، 4 و5 يوليو (تموز).

وبَصمَ الحارس المغربي على مباريات خالدة جعلت منه صانعًا للحظات ستبقى في ذاكرة الجماهير طويلًا، حيث تُؤكد عروضه أنه واحد من أعظم حراس المرمى العرب والأفارقة في التاريخ الحديث. ياسين بونو اسم لا يحتاج إلى مقدمات في عالم كرة القدم، فقد اعتاد تقديم مستويات مبهرة في بطولات الـ«فيفا»، وها هو الآن يواصل ذلك مع الهلال في كأس العالم للأندية.

في دور المجموعات، تألّق بونو ضد ريال مدريد، حين تصدّى لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، ومنع خسارة كانت وشيكة، وأضاف إليها 5 تصديات حاسمة، منها 4 داخل منطقة الجزاء أمام نجوم بحجم فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا. المباراة انتهت بالتعادل 1-1، وخرج الهلال منها بنقطة ثمينة حافظت على آماله في التأهل.