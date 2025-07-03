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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صادر عن موقع أعمال كرة القدم البافارية أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي حدد سعرًا لا يقل عن 60 مليون يورو مقابل الاستغناء عن جناحه الشاب ماليك فوفانا، الذي يُعد أحد أهداف بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الصيفي.

رغبة بافارية تصطدم بطموحات ليون.. فوفانا بـ60 مليون!

وجاء تحديد هذا الرقم المرتفع رغم أن القيمة السوقية لفوفانا أقل بكثير، ما يعكس تمسك ليون باللاعب في ظل الاهتمام المتزايد من كبار أوروبا، وعلى رأسهم العملاق البافاري.

ويسعى بايرن لتدعيم صفوفه بجناح هجومي يتمتع بالسرعة والمهارة، ويُعتقد أن فوفانا يُناسب فلسفة الفريق الجديدة تحت قيادة المدير الفني الجديد.