نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي إنجلترا في سباق مشتعل لضم الجناح الموهوب.. والسعر يرتفع! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن أندية أرسنال وتشيلسي وليفربول باتت مطالبة بدفع ما لا يقل عن 60 مليون يورو، من أجل الحصول على توقيع جناح شاب يُقدّر سعره السوقي بـ17 مليون يورو فقط، ويلعب حاليًا في أحد الأندية الفرنسية المتعثرة.

وتشير التقارير إلى أن النادي الفرنسي استغل اهتمام الأندية الكبرى لرفع قيمة اللاعب بشكل كبير، رغم الأزمة المالية التي يعانيها، وسط توقعات بأن تحدث مزايدة بين الأندية الثلاثة خلال الأيام المقبلة.

التدخل الصعب قد يحسم الصفقة!

في ظل المنافسة القوية من ثلاثي البريميرليغ، قد يضطر أحد الأطراف للتدخل بعرض حاسم ومفاجئ لإنهاء الصفقة قبل أن تتعقد الأمور أكثر، خصوصًا مع دخول أندية أوروبية أخرى على الخط.