نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربع نهائي ناري.. كوفاتش يحذر من "سرعة مدريد" وألونسو يسعى للهيمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ريال مدريد لمواجهة مرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، مساء السبت، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية، وسط ترقّب كبير لقدرة "البلانكوس" على مواصلة صحوتهم تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو.

ورغم البداية المتعثرة بالتعادل مع الهلال، نجح ريال مدريد في استعادة توازنه بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمام كل من باتشوكا، ريد بول سالزبورغ، ويوفنتوس، ليُصبح ضمن أبرز المرشحين لحصد اللقب.

كوفاتش: نعرف فلسفة تشابي ألونسو جيدًا

مدرب بوروسيا دورتموند، نيكو كوفاتش، أقرّ خلال المؤتمر الصحفي بصعوبة المواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى أن ريال مدريد يضم عناصر من الطراز العالمي، ويلعب بأسلوب هجومي سريع يتطابق مع ما قدّمه ألونسو سابقًا في الدوري الألماني.

وقال كوفاتش: "لسنا المرشح الأوفر حظًا. ريال مدريد يلعب بأسلوب عمودي وسريع للغاية. نعرف فلسفة تشابي جيدًا، وعلينا أن نُظهر أفضل نسخة لدينا إذا أردنا المنافسة."

كما أضاف: "إذا قدّمنا نفس الشوط الأول الذي لعبناه ضد مونتيري، ستكون لدينا فرصة."

كوبل: لا مجال للمجازفة

من جانبه، شدد حارس دورتموند، جريجور كوبل، على أهمية ضبط التوازن الدفاعي وعدم التهور أمام فريق يملك قدرات هجومية هائلة.

وقال الحارس السويسري: "ريال مدريد يضم لاعبين من مستوى مختلف. لا يمكننا المجازفة بدفاع متقدم جدًا، لأنهم قادرون على استغلال أي فجوة. يجب أن نكون أكثر اتزانًا."

سجل المواجهات في صالح الملكي

التاريخ الحديث يصب في مصلحة ريال مدريد، الذي واجه دورتموند مرتين خلال العام الماضي، وخرج منتصرًا في كلتيهما: الأولى بنتيجة 2-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023/24، والثانية 5-2 في دور المجموعات لموسم 2024/25.