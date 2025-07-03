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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية أن ريال مدريد كاد أن يُفوّت فرصة التعاقد مع أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخه، توني كروس، لولا تدخل مباشر من المدير الفني كارلو أنشيلوتي، الذي أصرّ على ضمه رافضًا بديلًا عرضه النادي عليه حينها.

أنشيلوتي أنقذ صفقة القرن.. كروس كاد ألا يرتدي قميص ريال مدريد!

الصفقة التي أُبرمت في يوليو 2014 بصفقة بلغت 25 مليون يورو قادمًا من بايرن ميونخ، تحوّلت لاحقًا إلى واحدة من أنجح التعاقدات في تاريخ النادي، بعد أن شارك كروس في 465 مباراة وساهم في 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين للدوري الإسباني وسجل خلالها 28 هدفًا وصنع 99.

وفي سيرته الذاتية التي نُشرت عام 2016 بعنوان "القيادة الهادئة: كسب القلوب والعقول والمباريات"، أوضح أنشيلوتي كيف أن النادي كان يفكر في ضم لاعب آخر بدلًا من كروس، لكن المدرب الإيطالي رفض الخيار المقترح، قائلًا: "أعرف اللاعب الآخر... إنه يشرب كثيرًا وليس محترفًا."

ورغم أن أنشيلوتي لم يذكر الاسم صراحة، إلا أن التقارير اللاحقة رجّحت أن يكون المقصود هو التشيلي أرتورو فيدال، الذي ارتبط بريال مدريد بالفعل قبل أن ينتقل لاحقًا إلى غريمه برشلونة عام 2018.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أفادت في فبراير 2014 بأن فيدال كان ضمن قائمة اللاعبين المحتملين للتعاقد معهم في فترة الانتقالات، قبل أن يتراجع النادي عن الخطوة، جزئيًا بسبب تعاقده مع النجم الويلزي جاريث بيل آنذاك.

انتهى المطاف بفيدال في برشلونة، حيث لعب 96 مباراة بقميص البلوجرانا قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان عام 2020، بينما خطّ كروس مسيرته الذهبية في سانتياجو برنابيو، التي انتهت بإعلانه الاعتزال في صيف 2025 بعد مسيرة مظفرة ووداع مؤثر.

وبينما انتهت مسيرة كروس لاعبًا، سيبقى قرار أنشيلوتي الصارم لحظة فارقة غيّرت تاريخ ريال مدريد.