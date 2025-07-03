نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حين أنهى جوتا عقد الإيجار احترامًا للصداقة.. لقطة تكشف نُبل شخصيته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا بشكل مأساوي، عن عمر ناهز 28 عامًا، في حادث سير مروع وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس شمال غرب إسبانيا، بالقرب من مدينة زامورا، حيث كان يقضي عطلته الصيفية برفقة شقيقه الأصغر أندريه سيلفا، لاعب بينافيل.

التحقيقات كشفت أن الحادث وقع على الطريق السريع A-52، المعروف بخطورته، حيث انفجر أحد إطارات سيارة لامبورغيني كان الشقيقان يستقلانها أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واحتراقها بالكامل.

رغم استجابة فرق الطوارئ السريعة، أُعلنت وفاة الشقيقين في موقع الحادث.

موجة حزن تجتاح الوسط الرياضي

توالت ردود الفعل الحزينة من لاعبي ليفربول وزملاء جوتا السابقين، حيث نشر كل من ستيفان باجسيتيتش، داروين نونيز، ونابي كيتا رسائل مؤثرة عبر حساباتهم، كما عبّر المدرب السابق للفريق يورغن كلوب عن حزنه العميق لفقدان لاعبه السابق.

كما قاد النجم كريستيانو رونالدو حملة التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي، موجّهًا رسالة مؤثرة لنعي زميله السابق في المنتخب البرتغالي.

شخصية راقية خارج الملعب

بعيدًا عن موهبته الكبيرة، كان جوتا معروفًا بتواضعه وإنسانيته. وكشف ذات مرة عن تفاصيل لطيفة تجمعه بزميله الكولومبي لويس دياز، الذي استأجر منزل جوتا في بورتو قبل أن ينضم إلى ليفربول لاحقًا. قال جوتا: "كان يدفع لي الإيجار، ولكن بعدما أصبح زميلي في الفريق، سمحت له بإنهاء العقد"، في دلالة على مدى رقيه كشخص.

موسم استثنائي.. ونهاية مباغتة

لم يمضِ وقت طويل على تتويج جوتا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وهو أول لقب دوري في مسيرته. في موسمه الأخير، عاد بقوة رغم إصاباته المتكررة، وكان من الأعمدة الهجومية التي ساهمت في استعادة الفريق لبريقه.

لكن الفاجعة جاءت سريعًا، بعد أقل من أسبوعين على احتفاله بزفافه من حبيبة طفولته روت كاردوسو في مدينة بورتو، لتتحوّل الفرحة إلى حزن عميق.

برحيل ديوغو جوتا، فقدت كرة القدم أحد أبرز نجومها الشباب وأكثرهم تواضعًا وعطاءً. ترك بصمة كبيرة في الملاعب، وقلبًا سيظل مخلدًا في ذاكرة الجماهير.