نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداع الأخير.. جوتا يسقط ضحية طريق الموت في إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حادث مروّع وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، لقي نجم ليفربول ومنتخب البرتغال ديوغو جوتا مصرعه إلى جانب شقيقه الأصغر أندريه سيلفا، لاعب نادي بينافيل، بعد اصطدام سيارتهما على أحد أخطر الطرق في إسبانيا.

جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا ومن مواليد مدينة جوندومار البرتغالية، كان يقضي عطلته الصيفية في شمال إسبانيا عقب موسم توّج فيه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان الحادث قد وقع بعد أسبوعين فقط من زفافه على حبيبة طفولته روت كاردوسو، في مدينة بورتو مسقط رأسه.

وبحسب بيان الحرس المدني، انحرفت سيارة جوتا من طراز لامبورغيني عن الطريق بعد انفجار أحد الإطارات أثناء عملية تجاوز على الطريق السريع A-52، في بلدة سيرناديلا التابعة لمقاطعة زامورا والقريبة من الحدود البرتغالية.

تم إرسال وحدة الطوارئ الطبية وطاقم رعاية أولية من مركز مومبوي الصحي، إلا أن جهودهما لم تُثمر، حيث تم إعلان وفاة الشقيقين في موقع الحادث.

طريق قاتل ذو سجل سيئ

الطريق الذي شهد الحادث معروف محليًا بخطورته، وسبق أن وُصف بأنه "من بين الأسوأ في إسبانيا". في عام 2020 وحده، تم تسجيل نحو 15 ألف غرامة سرعة على هذا الطريق، وفقًا لما أوردته صحيفة La Opinion de Zamora الإسبانية، التي أضافت أن الطريق يُعرف بكونه "منطقة قيادة غير مسؤولة". وكانت السلطات قد أطلقت قبل أربع سنوات حملة للحد من السرعة الزائدة والتوعية بمخاطرها.

مشاعر الحزن تجتاح العالم الرياضي

وفاة جوتا، الذي مثّل منتخب بلاده في مناسبات دولية عديدة وكان أحد العناصر المهمة في ليفربول، أثارت موجة من الحزن في الوسط الكروي العالمي. ونشر كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن صدمته وحزنه الشديد لرحيل زميله في المنتخب بهذه الطريقة المأساوية.

برحيل ديوغو جوتا، يفقد عالم كرة القدم نجمًا لم يكن فقط موهوبًا في الملعب، بل أيضًا محبوبًا خارج الخطوط، حيث عرف بدماثة خلقه وتواضعه وروحه التنافسية العالية.