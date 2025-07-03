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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات بحثًا عن تدعيمات قوية، ومن بين الأسماء المطروحة بقوة يأتي المدافع الفلسطيني أوجستين منصور، الذي خطف الأنظار بأدائه في الموسم الماضي.

أوجستين منصور.. هل يكون الصفقة الجديدة في وسط الأهلي؟

اللاعب صاحب الـ24 عامًا خاض 24 مباراة خلال موسم 2024/2025، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف، في موسم يُعد الأبرز له حتى الآن على مستوى الأندية.

ولم يتوقف تألقه محليًا فقط، بل شهد الموسم ذاته الظهور الدولي الأول لأوجستين منصور مع المنتخب الفلسطيني، حيث شارك في مباراتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2025، ليبدأ خطوة جديدة في مشواره مع "الفدائي".

المدافع الشاب يجمع بين القوة البدنية والقدرة على البناء من الخلف، ما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم الخط الخلفي للأهلي، خاصة في ظل تطلع النادي لتجديد دماء الفريق استعدادًا للموسم الجديد.